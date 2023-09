Normannia Gmünd: Zu Gast ist der Zweite

Der sechstplatzierte Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd möchte vor allem wieder in die Zweikämpfe finden, wenn er im Rahmen der Ballmania am Samstag, 14 Uhr, in seinem Heimspiel auf den FSV Hollenbach um Trainer Martin Lanig trifft.

Freitag, 29. September 2023

Alex Vogt

Was Zlatko Blaskic über diesen Gegner sagt und was er von seiner Mannschaft am Samstag erwartet, lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 29. September.



Nach wie vor kann der 1. FC Normannia Gmünd von einem sehr guten Start in die Fußball-​Oberliga sprechen, wenngleich man jüngst zwei Niederlagen nacheinander kassieren musste. Jede Woche ist eine neue Herausforderung für die junge Mannschaft von Zlatko Blaskic und die wird auch an diesem Samstag (14 Uhr) entsprechend groß sein, wenn der Tabellenzweite FSV Hollenbach in den WWG Sportpark reist.

