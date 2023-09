TSB Gmünd: Befreiungsschlag im Derby?

Ein brisanter Klassiker zum Finale der Ballmania. Der Handball-​Oberligist TSB Gmünd erwartet am Samstag (20 Uhr) das stärkste Team des Jahres, den TSV Heiningen. Für Trainer Michael Stettner kommt das Derby zum richtigen Zeitpunkt, um die Trendwende einzuleiten.

Freitag, 29. September 2023

Null Punkte aus den ersten beiden Saisonspielen – dieses Missgeschick war dem TSB Gmünd letztmals vor sechs Jahren passiert. Aktuell kommt dieser Fehlstart besonders ungelegen, da sich schon in der Hinrunde entscheiden wird, ob die Reise in eine Auf– oder Abstiegsrunde führen wird. „In diesem Modus fehlt uns definitiv die Zeit, um die gleichen Fehler wieder und wieder zu machen“, ist sich Michael Stettner dem Ernst der Lage bewusst. Panik kommt trotzdem nicht auf. „Ich will es gar nicht schönreden“, sagt der TSB-​Trainer: „Doch die Saison ist erst zwei Spieltage alt, da bringt es nichts, nur negativ draufzuhauen. Ich sehe doch, dass die Jungs im Training Vollgas geben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das auch im Spiel umsetzen und den Turnaround schaffen.“

Am Samstag reist ausgerechnet der TSV Heiningen an. Die „Staren“ sind alles andere als ein Aufbaugegner für die schwächelnden Gmünder, sondern holten saisonübergreifend in diesem Jahr die meisten Punkte aller Oberliga-​Teams.





