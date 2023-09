Unfall bei Mögglingen fordert ein Todesopfer

Foto: hs

Ein sehr schwerer Unfall hat sich am frühen Nachmittag auf dem vierspurigen Abschnitt der B 29 zwischen Mögglingen und Essingen ereignet. Mehrere Fahrzeuge waren an der Kollision beteiligt, und ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte zur Unfallstelle. Einem Mann konnten sie allerdings nicht mehr helfen, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Freitag, 29. September 2023

Gerold Bauer

30 Sekunden Lesedauer



Der Verkehrsunfall auf der B29 zwischen Mögglingen und Essingen hat schlimme Folgen. Ein Lkw und drei Pkw sind heftig kollidiert. Ein Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Mehrere Personen wurden teils schwer verletzt. Feuerwehren aus Essingen und Aalen sind im Einsatz, ebenso drei Notärzte und mehrere Rettungswagen. Die B 29 wurde in Richtung Aalen komplett gesperrt und die Bergung wird gewiss noch bis in die Abendstunden dauern.











Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



2199 Aufrufe

121 Wörter

59 Minuten Online



Beitrag teilen