Woche der Menschenrechte: Ausstellung in Gmünd im Rathaus

Eine Hamburger Fotografin reiste häufig nach Indien und dokumentierte die Anfänge des Ordens der Dienerinnen der Armen. Den Ordensschwestern ist es ein Anliegen, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Was sie leisten, führen die Bilder von Brigitte Rühland-​Schulte zur Hausen eindrucksvoll vor Augen.

Freitag, 29. September 2023

Gerold Bauer

Brigitte Rühland-​Schulte zur Hausen freute sich am Freitagabend sehr über die herzliche Begrüßungsrede von OB Richard und über das zahlreiche Publikum, das die schwarz-​weiß Fotografien betrachten und den Hintergrundgeschichten über die Ordensarbeit der „Dienerinnen der Armen“ in Indien in den siebziger Jahren lauschen wollte. Von der Künstlerin und von Ordensschwestern erfuhren Besucherinnen und Besucher Details zu den Bildmotiven und über die Lebensumstände der gezeigten Menschen. Die Schwestern bestätigen oder vervollständigen die Berichte der Künstlerin.Neben der künstlerischen Inszenierung von Blumen und der Gegenüberstellung fotografischer Gegensätze engagiert sich die Fotografin schon seit ihrer Studienzeit immer wieder in sozialen Langzeitprojekten zur Förderung von nachhaltiger Entwicklungshilfe. Der erste Kontakt nach Schwäbisch Gmünd zur katholischen Kirchengemeinde St. Maria Wetzgau-​Rehnenhof wurde auf dem Katholikentag in Stuttgart 2022 geknüpft.Ihre Fotografien bieten tiefe Einblicke in die Tätigkeit der Schwestern in Pattuvam, die unter einfachsten Bedingungen versuchen, die Lebensbedingungen der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Richard Arnold freute sich über die gelungene Eröffnung der Woche der Menschenrechte in Schwäbisch Gmünd und den Auftakt im Rathaus. Die Bilder sind bis 10. November im Rathaus zu betrachten.

