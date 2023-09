Agenten, Atomraketen und Aktivisten: Der „Kalte Krieg“ im Raum Gmünd

Archiv-​Bild vom Geschichtspfad auf der Mutlanger Heide (Foto: gbr)

Als „Gleichgewicht des Schreckens“ beschrieb die Friedensbewegung in Gmünd und Mutlangen die Zeit des „Kalten Krieges“, in der im Westen und Osten als Drohkulisse immer mehr und immer gefährlichere Massenvernichtungswaffen stationiert und gegeneinander gerichtet wurden. Während man sich im Gmünder Raum an die Proteste gegen die Atomraketen vor 40 Jahren erinnert, laufen im Fernsehen als Wiederholung die alten James-​Bond-​Filme, in denen der Ost-​West-​Konflikt sehr oft thematisiert wurde. Die Marginalien der Rems-​Zeitung blicken diese Woche auf jenes Kapitel der Weltgeschichte. Einfach anklicken und hier gratis in voller Länge lesen!

Sonntag, 03. September 2023

Gerold Bauer

2 Minuten 30 Sekunden Lesedauer



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



278 Aufrufe

600 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen