Fußball: Donzdorf ist für Bargau zu abgezockt

Foto: Astavi

Der Neuling in der Fußball-​Landesliga kann auch sein zweites Heimspiel der Saison nicht gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Manuel Doll rangiert mit nur einem Zähler auf dem 14. Platz der Tabelle. Nächsten Sonntag geht es nach Kirchheim, dem 15.

Sonntag, 03. September 2023

Thomas Ringhofer

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer







Der Donzdorfer JC, der die erste Saison nach dem Aufstieg in die Landesliga Staffel 2 mit einem guten vierten Platz abschloss, reiste nach den ersten beiden Spielen mit drei Punkten auf dem Konto zur Begegnung in Bargau an.





Die Bargauer mussten auf ihren Stammtorhüter Aik Schneider verzichten, der aufgrund einer roten Karte, die er am letzten Wochenende gegen den FC Esslingen bekam, gesperrt war. Für ihn musste wieder Lukas Huttenlauch zwischen die Pfosten.









Dass die Germanen auch den Beginn der zweiten 45 verschliefen und abgezockte Donzdorfer am Ende einen verdienten Sieg einfuhren, lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Die Bargauer waren bei der ersten Heimniederlage jeweils am Anfang der ersten und zweiten Halbzeit zu unkonzentriert. Donzdorf nutzte dies aus und brachte drei Punkte abgeklärt nach Hause.Donzdorf begann offensiv und erzielte gleich in der vierten und neunten Minute die Tore zum 2:0. Die Defensive von Bargau war noch nicht anwesend. Danach jedoch agierten die Spieler des FC Germania wesentlich konzentrierter und hatten dadurch mehr von der Partie. In der zehnten Minute ließ Tim König unter Bedrängnis einen Meter vor der Torlinie, nach einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite, die Chance zum 1:2-Anschlusstreffer liegen. Aus der Überlegenheit resultierte dann für Bargau in der 19. Minute das 1:2. Der Torhüter von Donzdorf, Paul Heer, konnte einen strammen Schuss von Jonas Nietzer aus 25 Metern nicht festhalten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



395 Aufrufe

269 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen