Fußball: Zwei Platzverweise und eine 1:3-Pleite für Waldstetten

Archivfoto: Fabro

Der TSGV Waldstetten kassiert am dritten Spieltag der Fußball-​Landesliga seine erste Niederlage. Mit 1:3 ist die Mannschaft von Bernd Maier dem TSV Bad Boll unterlegen. Robin Eißele und Mario Rosenfelder mussten vorzeitig in die Kabine gehen.

Sonntag, 03. September 2023

Thomas Ringhofer

57 Sekunden Lesedauer



Beide Mannschaften kennen sich, beide Mannschaften respektieren sich und so hat sich auch die Anfangsphase präsentiert, in der sich das Spiel hauptsächlich zwischen den Strafräumen abgespielt hatte. Aus einem eigenen Freistoß der Gäste dann allerdings resultierte ein Konter der Bad Boller, an dessen Ende David Gavorusic frei vor Felix Beyerle auftauchte und dem Waldstetter Schlussmann keine Chance ließ – 1:0 (15.). Dieser Treffer fiel zu diesem Zeitpunkt dann doch etwas überraschend.





Waldstetten schaffte es zunächst nicht, in die gefährlichen Räume der Gastgeber vorzustoßen, agierte häufig zu statisch in seinen Aktionen. Dann hätte es noch schlimmer kommen können. Beyerle foulte im Strafraum, der Unparteiische zeigte direkt auf den Punkt. Doch er selbst machte seinen Fehler wieder wett und parierte den Elfmeter von Meksut Colic (41.).





Dass Waldstetten nach der Pause zwar den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte, es danach aber bitter wurde, lesen am Montag in der Rems-​Zeitung.

Die Effizienz der Gastgeber war brutal. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß im Mittelfeld konnte ein Bad Boller nahezu unbedrängt über die linke Seite durchlaufen und vom Strafraumeck abschließen. Julius Bäumel fälschte den Ball unglücklich ins eigene Gehäuse ab zum 2:0 für die Gastgeber (28. Minute).

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



793 Aufrufe

228 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen