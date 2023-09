Beilage „Wochenende“: Der Herbst ist Zeit für Abschied und Neuanfang

Valentin Wiesner

Da und dort ist es bereits zu sehen, dass sich die Blätter der Laubbäume verfärben. Mit dem Herbst als Jahreszeit wird oft der Abschied von der Wärme des Sommers verbunden. Andererseits sammelt die Natur Kraft für einen neuen Zyklus. Die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung liefert für diese Zeit den passenden Lesestoff.

Samstag, 30. September 2023

Franz Graser

54 Sekunden Lesedauer



Bis in den Oktober hinein sind in der Gmünder Innenstadt die kleinen roten Elektrozüge unterwegs. Sie wurden zur Landesgartenschau 2014 angeschafft und waren als so beliebt, dass sie mittlerweile aus dem Stadtbild kaum mehr wegzudenken sind. Unsere Reportage erzählt, wie sich die Naturstromer im Alltag schlagen und warum die Gmünderinnen und Gmünder sowie die Gäste der Stauferstadt auf diese Form der Elektromobilität abfahren.





Der Schauort dieser Ausgabe ist Bettringen: Der Gmünder Stadtteil ist seit seiner Eingemeindung im Jahr 1959 zu einer veritablen Stadt herangewachsen und zählt knapp 10.000 Einwohner. Viele assoziieren mit dem Namen Bettringen vor allem die moderne Hochhaussiedlung, das Gewerbegebiet auf dem Gügling und die Bildungseinrichtungen wie die PH oder das Kreisberufsschulzentrum. Dabei gibt es rund um die Kirche St. Cyriakus eine interessante Gässleslandschaft sowie Spuren der Geschichte, die bis in die Stauferzeit zurückreichen. Darüber hinaus finden sich auch in dieser Ausgabe Interessantes und Wissenswertes, faszinierende Leserfotos, Vereinsnachrichten und viel Rätselspaß.





Die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung erhalten Sie im Online-​Direktkauf bei iKiosk.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



499 Aufrufe

217 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen