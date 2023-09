Literatur lebendig: Waldorf-​Schüler, Autorin Daniela Engist und Archivar Reiner Wieland

Am Samstagmorgen fand sich im frisch hergerichteten Showroom in der Bocksgasse 16 ein bunt gemischtes Publikum ein. Zu sehen sind dort einige Ausstellungsstücke des Schriftgutarchivs Ostwürttemberg. Schüler der Freien Waldorfschule Schwäbisch Gmünd, deren Deutschlehrerin Katharina Woditsch und viele Besucher, die der Autorin Daniela Engist oder Reiner Wieland dem Initiator des Schriftgutarchivs Ostwürttemberg lauschen wollten, kamen.

Samstag, 30. September 2023

Gerold Bauer

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung „Schätze des Schriftgutarchivs Ostwürttemberg“ wurde das Literatur-​Projekt von Katharina Woditsch vorgestellt, bei dem Schüler der 11. Klasse in ihrer Literaturepoche über mehrere Wochen Autoren aus ihren Heimatorten kennenlernen durften. Im Schriftgutarchiv Ostwürttemberg in Lautern sind diese regionalen Autoren erfasst und durch die Anregung und dem Engagement von Reiner Wieland entstanden Begegnungen mit den Schülern und Autoren, die aus den Wohnorten der Schüler oder aus Ostwürttemberg kommen.

Die Schüler wurden aufgefordert die einmalige Chance zu nutzen und die Autoren aus der Nachbarschaft zu interviewen und mit diesen ins Gespräch zu kommen. Um sich auf diesem Weg den Themen der Literatur und dem Schreiben als Prozess anzunähern. Nicht die alten Klassiker wurden analysiert und bearbeitet wie in der 11. Klasse oft üblich, sondern lebende Autoren befragt und bearbeitet.

Eine der Autorinnen aus dem Projekt, war die Schriftstellerin Daniela Engist, die ursprünglich aus Ruppertshofen kommt und seit vielen Jahren in Freiburg lebt und arbeitet. Engist, die am Samstag zwei Kurzgeschichten und einen Abschnitt aus Ihrem Roman „Lichte Horizonte“ las, berichtete von ihrem Besuch in der Klasse und der für Autoren eher ungewöhnlichen Situation als ihre Texte von Schülern analysiert und interpretiert wurden. Nach der Lesung gab es Raum für anregende Gespräche und Kontakte. Fazit: Eine inspirierende und facettenreiche 2. Veranstaltung zu den 40. Baden-​Württembergischen Literaturtagen.

