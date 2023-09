Mit dem Ostalbwanderer zum Tiefen Stollen

Fotos: Markus Weber/Ostalbwanderer.de

Das Besucherbergwerk Tiefer Stollen in Wasseralfingen bietet einen tollen Einblick in die Entwicklung des Bergbaus in unserer Region. Rund um das Besucherbergwerk wurden drei Wanderwege angelegt, die mit Informationstafeln verschiedene Aspekte des Bergbaus beleuchten.

Samstag, 30. September 2023

Franz Graser

Neben der „Bergbau-​Runde“ und der „Aussichtsrunde“ gibt es die „Erzweg-​Runde“. Auf diese nimmt uns ostalb​wan​derer​.de mit. Es geht vom Wasseralfinger Bahnhof nach oben auf den Braunenberg, anfangs noch auf asphaltierten Wegen, später dann auf einem Trampelpfad. Die Informationstafeln entlang des Weges erklären die Erzgewinnung am Braunenberg, der Blick geht weit über Aalen hinweg ins Albvorland.









Nach diesem Abenteuer bietet sich eine Einkehr im Gasthaus Erzhäusle an: die ehemalige Arbeiterbaracke aus dem 19. Jahrhundert bietet im Wirtshaus und im großen Biergarten gutbürgerliche Küche. Gestärkt geht es dann zurück zum Ausgangspunkt nach Wasseralfingen.





Highlight der Tour ist natürlich das Besucherbergwerk, das wir auf unserem Rundkurs besuchen. Die Grubenbahn fährt die Besucher tief hinein in den Berg. Bei der Führung erlebt man die damalige Arbeitswelt der Wasseralfinger Bergleute und die Mühsal, die sie auf sich nahmen, hautnah. Die Führung dauert 75 Minuten, für ältere Kinder gibt es zusätzlich die „Große Runde“, die in knapp zwei Stunden intensiver auf den Bergbau im Tiefen Stollen eingeht.

