Reportage: Unterwegs mit dem Naturstromer

Seit 2014 fahren die beiden weiß-​roten Elektro-​Zügle durch die Gmünder Innenstadt. Bald ist Saisonende — höchste Zeit also, ein sonniges Wochenende nochmal für eine Rundfahrt zu nutzen.

Samstag, 30. September 2023

Sarah Fleischer

Wer so alles mit dem Naturstromer fährt, was Touristen an Gmünd besonders gefällt und welche Fahrten Busfahrer Hebbe am liebsten hat, lesen Sie in der Reportage am Samstag. Nur im Wochenend-​Teil Ihrer Rems-​Zeitung. Auch bequem digital am iKiosk erhältlich.