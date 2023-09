Volleyball: DJK startet mit einem 3:0-Sieg in die 3. Bundesliga

Foto: Astavi

Die Mannschaft von Trainer Christian Hohmann wehrte im dritten Abschnitt gegen den Mitaufsteiger TSV Auerbach zwei Satzbälle ab. Vor einem begeisterten Publikum hieß es am Ende 25:22, 25:17 und 27:25.

Samstag, 30. September 2023

Thomas Ringhofer

Um 19.32 Uhr war es am Samstagabend geschafft. Nach acht Jahren Abstinenz war der erste Sieg in der 3. Bundesliga gleich in der ersten Partie nach der Rückkehr unter Dach und Fach. Die gut 200 Zuschauer, die eine prächtige Kulisse in der Straßdorfer Römersporthalle gebildet hatten und ein gewohnt starker Rückhalt waren, standen längst, als der zweite Matchball lief und sich die überglücklichen Spielerinnen nach dessen Verwandlung bei ihnen bedankten. Denn nach zwei ziemlich souverän gewonnenen Sätzen wollte es im dritten Durchgang plötzlich nicht mehr so rund laufen bei den Gmünderinnen. Lange liefen sie einem Rückstand hinterher (2:6, 8:11, 13:15) und glichen erstmals beim 15:15 aus. Doch nach dem 18:18 riss der Faden erneut, ein Aufschlagfehler und ein Missverständnis führten mit dazu, dass die Turn– und Sportvereinigung Auerbach beim 24:22 zwei Satzbälle hatte. Diese wehrten die Gmünderinnen durch Alisia Weber und Antonia Haag ab. Weber schlug dann ein Ass zum 25:24, Auerbach glich aus, ehe die DJK nach einem Netzangriff der Gäste den ersten Matchball verwandelte.

Die DJK begann mit Mariia Pospielova im Zuspiel sowie Julia Zager, Alisia Weber, Sarah Körger, Celine Feichtinger, Antonia Haag und Libera Valeska Bundschuh. Spielführerin Svenja Baur blieb zunächst auf der Bank, da Hohmann seinem Annahmeriegel vertraute. Auch Lisa Denzinger stand nach überstandener Knieverletzung nicht in der Anfangsformation. Beide Routiniers kamen jedoch im weiteren Verlauf der Partie zum Einsatz und unterstrichen mit guten Aktionen in entscheidenden Phasen, wie wichtig sie für das Team sind.

Wie die beiden ersten Durchgänge verliefen und wie die Trainer das Ergebnis einordneten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom Montag.

