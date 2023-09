Der Adler aus der NS-​Zeit hängt heute noch am ehemaligen Gasthaus in der Bocksgasse

Historische Fotos: Privat-​Archiv Jutta Rund; Sammlung Bareis; aktuelle Bilder: gbr

Die RZ-​Serie „Gmünd damals und heute“ richtet im achten Teil den Blick auf den Johannisplatz und die angrenzende Bocksgasse. Das Traditionsgasthaus „Adler“ war zeitweise ein Schnellimbiss im amerikanischen Stil und ist nun ein Brillengeschäft

Montag, 04. September 2023

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



Was die Anordnung der Gebäude angeht, hat sich dort seit über 100 Jahren zwar kaum etwas verändert. Allerdings gab es erhebliche Nutzungsänderungen. So wurde aus einem Kloster zuerst eine Kaserne und dann ein modernes Kulturzentrum. Der Vergleich mit dem historischen Militär-​Foto aus dem Jahr 1914 zeigt, dass die Gebäude erhalten blieben. Details an den Fassaden (zum Beispiel die Rundbogenfenster im Gebäude „Hussel“ oder die Apsis am Prediger) wurden allerdings durch Umbauten verändert.





Lesen Sie am Montag, 4. September, was sich in diesem Bereich der Bocksgasse und des Johannisplatzes im Laufe der Zeit verändert hat!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



459 Aufrufe

129 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen