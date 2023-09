Ein Aufruf ans Gewissen beim Kapellenfest mit Pfarrer Holl in Zimmern

Foto: msi

Im Gedenken an den Todestag Johannes des Täufers wird in Zimmern traditionell das Kapellenfest gefeiert. Schließlich ist das kleine Gotteshaus dort ihm gewidmet. Der Kapellenheilige lässt sich gleich an mehreren Stellen entdecken, wie bei der Führung deutlich wurde.

Montag, 04. September 2023

Gerold Bauer

26 Sekunden Lesedauer



Und seine Worte sind laut Pfarrer Michael heute heute noch als Lebensweisheit und Ansporn aktuell.Damals wie heute – da war sich Pfarrer Holl sicher – würde Johannes provozieren mit seiner Botschaft, man soll sich wieder bewusster Gott zuwenden, oder mit seinem Ruf nach Recht und Gerechtigkeit, der schließlich zu seinem gewaltsamen Tod führte.





Die RZ berichtet über das Fest am Montag, 4. September!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



124 Aufrufe

104 Wörter

15 Minuten Online



Beitrag teilen