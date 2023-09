Erreicht der Barbie-​Hype auch Schwäbisch Gmünd?

Vor gut einem Monat kam der „Barbie“-Film in die Kinos – und erzielte Rekordumsätze in Höhe von einer Milliarde Dollar. Hat sich dieser Hype auch auf den Verkauf der Spielzeugpuppe ausgewirkt? Eine Nachfrage bei Gmünder Spielzeughändlern

Montag, 04. September 2023

Jürgen Widmer

Tatsächlich waren waren laut Mattel die Umsätze der Marke Barbie in den Monaten vor Filmstart sogar leicht niedriger als im Vorjahreszeitraum: 257,95 Millionen Euro wurden in den drei Monaten bis zum 30. Juni erwirtschaftet, sieben Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2022.





Doch hat der Barbie-​Boom auch die Spielwarenläden in Gmünd erreicht? Die Antwort lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Zwar ist der „Barbie“-Film eigentlich nicht für die Zielgruppe gemacht, die normalerweise auch mit den Puppen spielt. Dennoch wurde von vielen Seiten vermutet, der Erfolg des Films könne sich auch positiv auf die Verkaufszahlen der Firma Mattel auswirken.

