Senior droht anderem Senior im Streit mit einer Schusswaffe

Wilder Westen im Kochertal? Dass Alter offenbar wirklich nicht vor Torheit schützt, führte ein Vorfall in Abtsgmünd am Sonntag vor Augen. Ein 80-​jähriger hat dort im Streit mit einem 65-​Jährigen laut Polizei eine Schusswaffe gezogen, bevor er mit seinem Auto wegfuhr. Die Beamten beschlagnahmten bei einer Kontrolle gleich mehrere Waffen des Seniors.

Montag, 04. September 2023

Gerold Bauer

Während eines Streitgesprächs, das sich am Sonntagmittag gegen 13.45 Uhr zwischen einem 65 und einem 80 Jahre alten Manns in der Limpurger Straße in Abtsgmünd entwickelte, zückte der 80-​Jährige wohl eine Druckluftpistole und zeigte diese seinem Kontrahenten. Dies geht aus dem Bericht des Polizeipräsidiums Aalen hervor. Anschließend sei der ältere der beiden Männer mit seinem Elektrofahrzeug davon gefahren.

Beamte des Aalener Polizeireviers konnten den Tatverdächtigen noch unterwegs antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde die Druckluftpistole und darüber hinaus ein Messer aufgefunden und beschlagnahmt. Auch zwei Luftdruckgewehre, die der Mann in seiner Wohnung hatte, wurden von den Beamten sichergestellt.

