Zum Ostalb-​Jubiläum gab es in Ruppertshofen den Naturparkmarkt

Im Reigen der Jubiläumsveranstaltungen waren nun Ruppertshofen und Leinzell an der Reihe. In beiden Orten hatte man sich mächtig ins Zeug gelegt, um ein tolles Programm zu bieten. In Ruppertshofen wurde der Tag mit dem Naturparkmarkt kombiniert. Die große Botschaft bei der Veranstaltung: Das Miteinander macht den Kreis und die Kommunen stark.

Montag, 04. September 2023

Gerold Bauer

Es war ein Tag der guten Laune und der strahlenden Gesichter sowohl in Ruppertshofen als auch in Leinzell. Es wurde dabei keineswegs nur treu und brav ein Programm abgeliefert, weil man sich halt am Jubiläum des Ostalbkreises irgendwie beteiligen muss. Vielmehr spürten die Besucherinnen und Besucher, dass bei diesen beiden Veranstaltungen sehr viel Herzblut investiert wurde – und dass die Aussage, der vor 50 Jahren gebildete Ostalbkreis sei ein echtes Erfolgsmodell geworden, keineswegs nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern echter Überzeugung entspringt.





