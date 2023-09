Hopfenernte in Untergröningen — fast wie in Tettnang oder in der Hallertau

Foto: fa

Rund 30 freiwillige Helferinnen und Helfer hatten sich am Samstagnachmittag im Garten der Lammbrauerei am Kocher in Untergröningen eingefunden, um beim inzwischen schon traditionellen „Hopfenzupfen“ zu helfen.

Dienstag, 05. September 2023

Gerold Bauer

25 Sekunden Lesedauer



Vor acht Jahren waren die ersten Triebe in der Hallertau bestellt und im Kochertal kultiviert worden. Dank der guten Pflege und regelmäßiger Bewässerung konnte nun die Ernte erfolgen und damit der Grundstock für das Saisonbier „Grünhopf“ gelegt werden.





Wie das funktioniert und warum Hopfen so wichtig für die Bierbrauer ist? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es am 5. September in der Rems-​Zeitung. Natürlich hier auch digital erhältlich!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



206 Aufrufe

100 Wörter

38 Minuten Online



Beitrag teilen