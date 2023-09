Küssner malt Goldhasen und den Zustand der Welt

Für die einen ist er der mit den Goldhasen, für die anderen der mit den Tüten. Seit einem Jahr hat Uwe Küssner seine Galerie unter dem Hotel Einhorn. Doch Goldhase hin, Tüte her — der Name der Galerie ist das eigentliche Programm: Küssner malt.

Bekannt geworden ist er mit seinen Goldhasen, jenen fast ikonischen Personal eines Schweizer Schokoladenherstellers,





Was Uwe Küssner sonst noch malt und was ihn antreibt, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Vielleicht wurde ihm das Talent in die Wiege gelegt. Immerhin war sein Großvater Kunstmaler – aus Bielefeld. „Er brachte mir schon früh den Umgang mit Pinsel und Farbe bei“, erinnert sich Küssner.Doch sein Weg führte nicht in die Malerei; den gebürtigen Esslinger verschlug es nach Schwäbsich Gmünd. Hier studierte er Produktdesign und arbeitete fortan in diesem Bereich und zudem als Illustrator.Letzteres ist seinen Arbeiten immer noch anzusehen. Küssner malt, aber nutzt auch das Handwerk eines Illustrators. Klare Konturen, ein wiederkehrendes Personal, das sich — ähnlich wie in der Pop-​Art — aus dem Alltag und der Warenwelt speist.

