Normannia Gmünd: Beeindruckender Saisonstart

Der Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd freut sich nach dem 2:1-Heimsieg über den FC 08 Villingen über den zweiten Tabellenplatz als Momentaufnahme und stellt ungeschlagen nach sechs Spieltagen mit zwei Gegentoren die beste Abwehr der Liga.

Dienstag, 05. September 2023

Alex Vogt

In der Fußball-​Oberliga staunt man derzeit nicht schlecht beim Blick auf die Tabelle: Der Aufsteiger 1. FC Normannia Gmünd hat sich in dieser auf den zweiten Platz verbessert und freut sich selbstverständlich über diese Momentaufnahme. Der 2:1-Heimerfolg über das Topteam FC 08 Villingen am vergangenen Samstag war vielleicht das i-​Tüpfelchen auf eine Leistung, die selbst die Verantwortlichen im Schwerzer so nicht erwartet hatten, nicht erwarten konnten. Die bisherigen Leistungen sind umso höher einzuschätzen, wenn man bedenkt, wie viele Akteure im Gmünder Kader derzeit ausfallen.







