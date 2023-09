Wissen: Fremde Arten bedrohen Ökosysteme

Weltweit nimmt die Verbreitung gebietsfremder Tier– und Pflanzenarten massiv zu. Ein internationales Expertengremium legt erstmals einen Bericht dazu vor und fordert schnelle Gegenmaßnahmen.

Dienstag, 05. September 2023

Gerold Bauer

Seit Beginn der Evolution haben Lebewesen immer wieder neue Lebensräume erobert. „Das ist grundsätzlich ein natürlicher Prozess“, sagt Hanno Seebens vom Senckenberg Biodiversität– und Klimaforschungszentrum in Frankfurt. Ein Problem werde daraus, wenn sich Tier– und Pflanzenarten in relativ kurzer Zeit und über große Distanzen in Gebieten verbreiten, in denen sie bisher nicht vorkamen.





