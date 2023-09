Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: fg

Mit einem doppelseitigen Special stellt das Wochenblatt „Lokal“ die Höhepunkte der Aktionswochen „Gmünd für Morgen“ vor, in denen es um Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Energiewende oder die Anpassung an den Klimawandel geht. Das Ortsporträt schaut in Essingen vorbei. Überdies erfahren Sie, was Waldstetten für das Ostalbkreis-​Jubiläum geplant hat.

Mittwoch, 06. September 2023

Franz Graser

Das Wochenblatt der Rems-​Zeitung ist die kostenlose Wochenzeitung für Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Es ist online unter gmuen​der​woche​.de verfügbar und wird in einer Auflage von mehr als 58.000 Exemplaren in Schwäbisch Gmünd, Alfdorf, Bartholomä, Böbingen, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Ober– und Untergröningen, Pfahlbronn, Ruppertshofen, Schechingen, Spraitbach, Täferrot, Waldhausen und Waldstetten in alle erreichbaren Haushalte verteilt; es liegt außerdem an vielen Kiosken und an anderen Stellen aus.