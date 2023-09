Normannia Gmünd: FC Villingen tritt nach, Zlatko Blaskic kontert entspannt

Foto: Astavi

Gegen den FC 08 Villingen hat der Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd am Samstag eine seiner besten Saisonleistungen gezeigt und mit 2:1 (1:0) gewonnen. Dass die Gäste aus Villingen das Spiel im Nachgang dann gänzlich anders gesehen hatten als der Großteil der Zuschauer, hat zwar für Kopfschütteln gesorgt, ist aber in der Trainingswoche in Gmünd wieder schnell vergessen gewesen, da man sich mit der kommenden Aufgabe bei der TSG Backnang am Samstag (14 Uhr) beschäftigen wollte.

Dann aber ist ein Zeitungsartikel im „Südkurier“ aufgetaucht, indem sich der Sportvorstand des FC Villingen, Denis Stogiannidis, heftig über Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic echauffiert hat.