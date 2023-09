TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen: Optimismus vor der neuen Handballsaison

Mit einigen neuen Spielern und viel Optimismus werden die Handballer aus Alfdorf, Lorch und Waldhausen in die neue Saison starten. Das erste Spiel in der zweiten Verbandsliga-​Staffel steigt am Dienstag, 3. Oktober, daheim gegen die SG Weinstadt.

Die drei Vereine aus Alfdorf, Lorch und Waldhausen haben sich in diesem Jahr vollständig zusammengeschlossen, nachdem die Männer in den vergangenen Jahren als TSV Alfdorf/​Lorch und die Frauen als WSG ALLOWA angetreten waren. Der Zusammenschluss sorgt für einige Synergieeffekte, da man künftig nur noch einen Ausschuss hat statt bisher zwei. Die Vereinszugehörigkeit zu den Stammvereinen TSV Alfdorf, TSV Lorch und TSV Waldhausen bleibt jedoch bestehen.

Die erste Männermannschaft bleibt bekanntlich in der Verbandsliga, nachdem der VfL Kirchheim/​Teck sein Team aus personellen Gründen zurückgezogen hat. Der Großteil der Mannschaft konnte zusammengehalten werden, das TSV-​Trainergespann bilden weiterhin Pascal Diederich und Adrian Pfahl (auf dem Bild links).







Auf welche Neuzugänge Diederich und Pfahl künftig setzen können und welche Abgänge zu verkraften sind, lesen Sie im Bericht von Klaus Hinderer in der Rems-​Zeitung vom 6. September.



