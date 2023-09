Kurs mit Albert Knoll: Tanzen hilft, die Erinnerungen zu wecken

Die Gesellschaft wird im Durchschnitt älter und damit steigt auch die Zahl jener Menschen, die selbst oder als Angehörige von einer Demenz-​Erkrankung betroffen sind. Ein Tanzkurs mit Albert Knoll soll ihnen helfen, trotz dieser Einschränkung Freude zu erleben.

Musik spricht das menschliche Bewusstsein auf ganz unterschiedliche Art an und erreicht oft sogar Menschen, die aufgrund ihrer Demenz nur noch wenig Anteil an dem nehmen, was um sie herum geschieht. Eine bekannte Melodie zu hören, kann bewirken, dass das „emotionale Gedächtnis“ ein längst vergessenes Erlebnis wieder ins Bewusstsein rückt. Hinzu kommt, dass ein Einüben von Schritten und deren Wiederholung im Zuge einer kleinen Choreographie als exzellentes „Gehirn-​Jogging“ gilt.





