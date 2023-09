Missglücktes Überholmanöver in Lorch: Vier Verletzte

Symbolfoto: gbr

Der Versuch eines älteren Autofahrers, ein vorausfahrendes Auto zu überholen, endete mit einer Kolission und vier Verletzten. Feuerwehr und Rettungsdienst waren deshalb im Einsatz. Der Unfall ereignete sich am Ortsausgang von Lorch in Richtung Weitmars am Donnerstagnachmittag.

Donnerstag, 07. September 2023

Gerold Bauer

44 Sekunden Lesedauer



Am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, befuhr ein 79-​jähriger Ford-​Fahrer die Wilhelmstraße in Richtung Weitmars. Kurz nach dem Ortsausgang überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug und kollidierte deshalb mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Citroen. Durch den Unfall wurden der 79-​jährige Ford Fahrer, seine 73-​jährige Beifahrerin und die 50-​jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Aufgrund der starke Deformation des Fords musste der 79-​jährige Mann durch die Feuerwehr Lorch, die mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt. Der 39-​jährige Citroenfahrer wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Der Rettungsdienst war zur Versorgung der Verletzten mit vier Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Die Wilhelmstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

