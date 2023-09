Münster Gmünd: Schadstoff im Dachstuhl

Foto: nb

Der Dachstuhl des Schwäbisch Gmünder Münsters ist mit Schadstoffen belastet. Das teilt Münsterbaumeister Paul Philipp Waldenmaier mit. Das sind die Gründe und Konsequenzen.

Donnerstag, 07. September 2023

Thorsten Vaas

Der Dachstuhl des Münsters sei in den 1970 er Jahren komplett mit einem damals zulässigen, aber heute verbotenen Holzschutzmittel behandelt worden. In jüngster Zeit wurden Staubproben entnommen und labortechnisch untersucht. „Als Ergebnis liegt nun eine erhöhte PCP-​Belastung vor, die die zulässige Grenzkonzentration für Aufenthalts– beziehungsweise Innenräume stark überschreitet. Weiterhin sind die Quecksilber-​, Blei– und Arsengehalte auffällig erhöht“, heißt es in Waldenmaiers Mitteilung an die Medien. Bei PCP handelt es sich um Pentachlorphenol, das wegen seiner bakterien– und pilzabtötenden Wirkung beim Holzschutz eingesetzt wurde. 1989 wurde es in Deutschland verboten.„Laut Aussage von der untersuchenden MPA Eberswalde sind die Stäube beim normalen Begehen im Rahmen einer Dachstuhlführung nicht problematisch“, so Waldenmaier weiter. Beim „Tag des offenen Denkmals“ am kommenden Sonntag finden somit Dachstuhlführungen statt. Das Personal werde alle Führungsteilnehmer vor Führungsbeginn über die Schadstoffproblematik aufklären. Der Bauforscher Jonas Senghaas wird hierbei anhand seiner Masterarbeit über den Abbund– und Aufstellungsprozess Erläuterungen zum Dachstuhl des Münsters geben.Es müsse aber auf jeden Fall zeitnah eine Entstaubung des Dachstuhls durch eine auf Schadstoffsanierung spezialisierte Fachfirma erfolgen. „Bis dies durchgeführt werden kann, werden aber noch einige Wochen vergehen, denn die Kosten hierfür gehen an die 100.000 Euro und die Finanzierung muss erst gesichert sein.“ Erste Verhandlungen mit einer Fachfirma laufen.Alle Mitarbeiter der Münsterbauhütte, Fremdfirmen, die ab und zu im Dachstuhl zu tun haben, sowie Münster-​Dachstuhl-​Führer seien über die bestehende Problematik informiert.

