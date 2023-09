Normannia Gmünd: Blaskic gegen seine Heimat

Foto: fabro

Für den Trainer des zweitplatzierten Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd, Zlatko Blaskic, ist das Spiel gegen die TSG Backnang an diesem Samstag um 14 Uhr im Backnanger Etzwiesen-​Stadion ein besonderes.

Donnerstag, 07. September 2023

Alex Vogt

In der Fußball-​Oberliga kommt es am kommenden Samstag (14 Uhr) zu einem besonderen Spiel für Gmünds erfolgreichen Übungsleiter Zlatko Blaskic. Es geht gegen die TSG Backnang, bei der er selbst lange Jahre aktiv gewesen ist, zudem wohnt er auch in Backnang. „Es ist das Spiel gegen meine Heimat, meinen Wohnort, meinen Ex-​Verein“, freut sich Blaskic bereits auf dieses Duell. Sechs Jahre hat er als Spieler bei der TSG Backnang verbracht, vier Jahre dann als Trainer.







Was Blaskic rückblickend zu seiner Zeit bei der TSG Backnang sagt und wie er dem Spiel am Samstag entgegenblickt, lesen Sie im FCN-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 7. September.



