So ebbes: Wählerischer Automat

Symbol-​Foto: gbr

Digitalisierung und Technik werden im Alltagsleben immer wichtiger. Doch manchmal haben Geräte auch ihre unberechenbare Seite und ein Eigenleben. Lesen Sie dazu den aktuellen Beitrag der Rems-​Zeitung in der täglichen Rubrik „Soebbes“:

Donnerstag, 07. September 2023

Gerold Bauer

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



So ebbes:



Wählerischer Kasten

„Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen, und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen, dann erscheint sofort ein Pfeil, da drücken Sie dann drauf, und schon geht das Ganze auf!“ Die Tücken der Technik hat schon Mike Krüger vor vielen Jahren treffend besungen. Dabei ging es unter anderem um die Bedienung eines Getränkeautomaten. So einer steht auch in einer Gmünder Firma – und es scheint so, dass dieser Kasten wohl auch schon mal das Krüger’sche Lied gehört hat. Denn er gebärdet sich ab und an relativ zickig.

Vor allem was die eingeworfenen Münzen betrifft, zeigt sich das Gerät wählerischer als jene Dame, die seinerzeit in Grimms Märchen sogar den König Drosselbart zunächst verschmäht hat. Fast alles funktioniert, aber bei Zwei-​Euro-​Münzen ist es jedes Mal ein Glücksspiel, ob der Durst mit einen gekühlten Getränk gestillt werden kann oder notgedrungen ein Glas lauwarmes Leitungswasser herhalten muss. Ein Mitarbeiter hat allerdings herausgefunden, dass er mit Hilfe der weiblichen Magie die Technik überzeugen kann, eine ungeliebte Münze zu schlucken. Ein angedeuteter „Engelskuss“ – wie beim klassischen Handkuss ohne Berührung ausgeführt – auf das Geldstück wirkt offenbar sogar auf einen Getränkeautomaten bezaubernd. Meistens jedenfalls, denn der Automat ist ja nur ein Mann und erliegt nicht immer zuverlässig dem weiblichen Charme. (pil)





