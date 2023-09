Garten, Gold & Gsälz: 92 Gsälz-​Varianten sind im Rennen

Foto: fg

Am 16. und 17. September stehen wieder die drei großen „G’s“ im Vordergrund: Garten, Gold und Gsälz. Bei diesem bunten Markt geht es um Produkte aus der Region, die häufig in kleinen Manufakturen hergestellt werden. Mit 129 Ständen ist das Gelände im Remspark „randvoll belegt“, wie Robert Frank von der Gmünder Touristik & Marketing GmbH erklärt.

Das Angebot an Pflanzen, Artikeln rund um Haus und Garten, Schmuck sowie Kulinarik ergänzen Informationsstände, an denen vor allem Familien mit Kindern ihre Freude haben dürften. So sind unter anderem der Weltenbummler Thomy, bei dem Kinder Gold waschen und Edelsteine schürfen dürfen, der Alpakahof Kaut, Kerstin Gronbach mit ihrer kleinen Schweineschule oder Selina Wild mit ihrer Hühnerschule wieder dabei.





Besonders die Schweine– und die Hühnerschule kommen bei den Kindern sehr gut an, wie Robert Frank weiß. „Wir sind froh, dass wir diese beiden Damen haben“, sagt Frank. Aber auch die Kreisjägervereinigung präsentiert sich mit einem Diorama, Jagdhornbläsern sowie Jagdhundevorführungen jeweils um 15 Uhr an beiden Tagen. Das Waldmobil des Landratsamtes stellt den Lebensraum Wald kindgerecht vor.





Höhepunkt ist allerdings am Sonntag ab 14 Uhr die Prämierung der 8. Gmünder Gsälzkönigin sowie des 8. Gmünder Gsälzkönigs. 92 Gsälz-​Varianten wurden im Vorfeld der Veranstaltung eingereicht; 74 von Frauen, 18 von Männern – die Chancen, Gsälzkönig zu werden, stehen somit deutlich besser als bei der Gsälzkönigin.





