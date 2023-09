Morgen beginnt das Sträublesfest in Hussenhofen

Fotos: Cäcilia Hussenhofen

Der Gesang– und Musikverein „Cäcilia“ Hussenhofen feiert am Samstag, 9. September, und Sonntag, 10. September, das traditionelle Sträublesfest, verbunden mit einem Festabend zum 70-​jährigen Bestehen der Musikkapelle. Die Tradition des Festes rund um das besondere Spritzgebäck reicht mehr als 200 Jahre zurück.

Freitag, 08. September 2023

Franz Graser

Der Ursprung liegt wohl in der Beiswanger Wallfahrt, die alljährlich an Maria Geburt, dem 8. September beziehungsweise in der darauffolgenden Woche stattfand und auch heute noch stattfindet. Schon der Gmünder Chronist Dominikus Debler berichtete über diese Wallfahrten und auch über das Hussenhofener Sträublesfest, das bis Mitte der 1970er-​Jahre die beiden Hussenhofener Gastwirte organisierten. Seitdem richtet der Gesang– und Musikverein „Cäcilia“ Hussenhofen das Fest aus. Nachdem in den letzten beiden Jahren das Sträublesfest auf dem Dorfplatz gefeiert wurde, findet das Fest nun wieder in der Mozarthalle statt.





