Tötungsdeklikt in Stuttgart: Polizei ermittelt in Waldstetten

Foto: rz

Erneut war die Polizei aus der Landeshauptstadt wegen des Tötungsdelikts in der dortigen Türlenstraße im Gmünder Raum aktiv. Im Fall der in Stuttgart in einem Wohnheim umgebrachten 32-​jährigen Frau suchte die Polizei in Waldstetten offenbar nach Beweisen.

Freitag, 08. September 2023

Gerold Bauer

Lesedauer



In Straßdorf pfeifen es quasi die Spatzen von den Dächern, dass es sich bei jenem 39-​jährigen, der wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft sitzt, um einen Einwohner des Stadtteils handelt, der in Waldstetten einen Arbeitsplatz hatte. Im Umfeld eines Waldstetter Betriebs führte die Polizei am Donnerstag eine Ermittlung durch. Bürger berichteten davon, dass auch der Bachbereich abgesucht worden sei. Details zu den Ermittlungen waren auf Nachfrage von der Polizei allerdings noch nicht zu erfahren.Das Tötungsdelikt, das in einem Wohnheim für angehende Pflegekräfte in der Stuttgarter Türlenstraße verübt wurde, hatte landesweit ein großes Medienecho hervorgerufen. Wenige Tage nach Auffinden der Leiche einer 32-​Jährigen wurde ein in Gmünd lebender Mann, der laut Polizei mit dem Opfer eine Beziehung gehabt hatte, in Waldstetten festgenommen. Ob er tatsächlich der Täter ist, muss die Justiz nun prüfen und dann ein Urteil fällen. Bis dahin ist auch noch offen, ob es sich bei der Tat um Mord, Totschlag im Affekt oder Körperverletzung mit Todesfolge handelt. Auch diese Bewertung obliegt nicht der Polizei, sondern dem Strafgericht.

