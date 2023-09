TSGV Waldstetten: Aufsteiger aus Stuttgart zu Gast

Foto: Stoppany

Nach einem Unentschieden, einem Sieg und einer Niederlage empfängt der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten an diesem Sonntag, 15 Uhr, im Stadion „Auf der Höhe“ den MTV Stuttgart.

In der zweiten Landesligastaffel hat der TSGV Waldstetten bereits nach drei Spieltagen alle Höhen und Tiefen des Fußballs erlebt. Zu Buche stehen ein Remis, ein Sieg sowie eine Niederlage. An diesem Sonntag (15 Uhr) trifft die Mannschaft von Bernd Maier auf den gut in die Saison gestarteten Aufsteiger MTV Stuttgart.





Welche Spieler TSGV-​Trainer Bernd Maier nicht zur Verfügung stehen werden, lesen Sie im TSGV-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 8. September.







