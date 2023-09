Beilage „Wochenende“: Den Sommer auf seiner Zielgeraden genießen

Foto: Mario Klaiber

Der Marktplatz ist das Herz der Stadt. Hier treffen sich die Menschen auf ein Glas Wein, Kinder spielen, während ihre Eltern zusehen. Anlass genug, das alles noch einmal richtig zu genießen, wenn der Sommer in die Zielgerade geht. Anreize dafür gibt es in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.

Samstag, 09. September 2023

Franz Graser

Wenn der August dem September weicht, macht sich manchmal ein bisschen Wehmut breit, denn so viele richtig warme Tage wird es wohl heuer nicht mehr geben. Etwas Wehmut schleicht sich auch in die Reportage dieser Ausgabe ein, denn sie spürt dem Künstler und Original Josef Überall (1936 bis 2008) nach. Der Goldschmied, Designer und Tausendsassa hatte auf dem Zeiselberg sein Refugium bezogen und zeigte dort, was sich alles mit Schrott anfangen lässt – lange bevor der Begriff „Upcycling“ in Mode kam. Mitunter soll er mit seinen Arbeiten sogar in Kneipen bezahlt haben.





Darüber hinaus finden Sie in der aktuellen Ausgabe viel Wissenswertes, Berichte aus dem Vereinsleben, tolle Leserfotos und viel Rätselspaß.





Um ein ganz kleines Stück Schwäbisch Gmünd geht es in unserem Ortsporträt. Der Schauort Radelstetten ist noch weitgehend landwirtschaftlich geprägt, war aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Ziel vieler Sommerfrischler, die mit der Bahn und auf Schusters Rappen Erholung suchten. Auch hier schwebt ein wenig Nostalgie mit, denn ein dortiges Gasthaus war richtig Kult. Ein Abstecher nach Radelstetten lohnt aber noch heute.

