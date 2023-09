Stauferland-​Rundfahrt: 55 Oldtimer erreichen Ziel auf Münsterplatz

Der Münsterplatz in Schwäbisch Gmünd bildete am Samstagnachmittag erneut das Ziel der WAC Globo Stauferland-​Historik-​Rundfahrt. Für die zweite Auflage der Gleichmäßigkeitsfahrt waren Oldtimerfreunde aus der gesamten Region Stuttgart sowie aus Berlin, Slowenien, Österreich und der Schweiz angereist. Am Steuer des ältesten Wagens im Wettbewerb saß mit Michael Gaedt der wohl prominenteste Teilnehmer.

Samstag, 09. September 2023

Benjamin Richter

Anders als die meisten anderen Teilnehmer brachte Gaedt, bekannt unter anderem aus der ZDF-​Krimireihe „SOKO Stuttgart“, sein Auto nicht auf der Ziellinie für ein paar Momente zum Stehen, um ein Glas Sekt entgegenzunehmen. Der Grund waren die empfindlichen Trommelbremsen seines fahrbaren Untersatzes, eines 1930 erbauten Amilcar Type C 4. Behutsam parkte der unterm Rosenstein aufgewachsene Michael Gaedt das älteste Modell dieser Rundfahrt neben den bereits eingetroffenen Mitbewerbern.

Da es sich bei der WAC Globo Stauferland-​Historik-​Rundfahrt um eine Gleichmäßigkeitsfahrt handelt, steht das Siegerteam nicht unmittelbar nach Zieleinfahrt fest. Vielmehr werden in akribischer Rechenarbeit die an den Lichtschranken registrierten Ist-​Zeiten mit den Soll-​Zeiten abgeglichen, um festzustellen, welcher der Oldtimer die geringste Abweichung von den vorgegebenen Durchfahrtszeiten aufweist.

Damit waren am Samstagnachmittag mehrere Helfer im Gmünder Stadtgarten beschäftigt, wo um 19 Uhr auch die Siegerehrung stattfindet. Spätestens dann steht fest, wer die Stauferland-​Rundfahrt 2023 gewonnen hat.





Welche Strecke es bei der Rundfahrt für die teilnehmenden Teams zu meistern galt, wer diese am gleichmäßigsten bewältigte und welche Automarken und –modelle das Teilnehmerfeld dominierten, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



