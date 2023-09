Widerstand gegen Gaststätte in der Römerstraße

Ein Investor hat angefragt, ob er in der Römerstraße eine Gaststätte bauen darf, eine entsprechende Bauvoranfrage liegt bei der Stadtverwaltung vor. Doch eine Eigentümergemeinschaft von gegenüber lehnt das Vorhaben ab.

Samstag, 09. September 2023

Jürgen Widmer

Eichinger und seine Mitstreiter führen eine ganze Reihe von Gründen gegen die Bebauung mit einer Gaststätte an. Da sind einmal die Büsche, Bäume und Hecken, die sie für den Lärmschutz gegenüber der B 29 und für die Luftreinhaltung für absolut notwendig erachten.







Welche weiteren Hindernisse die Kritiker noch sehen, und was die Stadt dazu sagt, lesen Sie am Wochenende in der Rems-​Zeitung.



Noch stehen auf dem Grünstreifen zur Rems hin Büsche und vereinzelte Bäume. „Das Gras wird nur einmal im Jahr gemäht, wegen des Artenschutzes“, sagt Martin Eichinger. Er ist Sprecher der Eigentümergemeinschaft Römerstraße 20/​21. Die Gebäude liegen genau gegenüber der möglichen Gaststätte.

