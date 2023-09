Wohnmobil brennt auf A7: Tunnel bei Westhausen gesperrt

Foto: Martin Quast /​pix​e​lio​.de

Unmittelbar vor dem Agnesburgtunnel der Autobahn 7 bei Westhausen ist am Samstag gegen 17.15 Uhr ein Wohnmobil in Brand geraten. Dessen Insassen waren in Richtung Ulm unterwegs gewesen. Wegen der Rauchentwicklung sperrte die Polizei vorsorglich den gesamten Tunnel.

Samstag, 09. September 2023

Benjamin Richter

28 Sekunden Lesedauer



Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen mitteilt, sei der Rauch des brennenden Wohnmobils in den Tunnel gezogen. Deshalb sei aus Sicherheitsgründen die Entscheidung getroffen worden, beide Fahrtrichtungen für den Verkehr zu sperren.

Inzwischen ist das Wohnmobil den Angaben der Polizei zufolge gelöscht. Der Tunnel, teilen die Beamten weiter mit, werde in Kürze wieder geöffnet, sobald der Rauch vollständig aus dem Tunnel abgezogen sei.







