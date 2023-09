Zwei Preise für Dr. Holger Fleischer

Dr. Holger Fleischer (Mitte). Foto: Weidmann/​VCI

Besondere Ehre für Dr. Holger Fleischer: Der Lehrer für Chemie, Physik und Naturwissenschaften und Technik am Gmünder Scheffold-​Gymnasium wurde von zwei Fachgesellschaften als besonders engagierter Chemielehrer ausgezeichnet.

Samstag, 09. September 2023

Thorsten Vaas

Der Verband zur Förderung des MINT-​Unterrichts (MNU) verlieh ihm im April den Friedrich-​Wöhler-​Preis für Fleischers Bemühungen, den Chemieunterricht immer aktuell und interessant zu gestalten, gerade im experimentellen Bereich. Neben seinem Engagement, Jugendliche bei Wettbewerbsteilnahmen zu begleiten, kümmere er sich auch darum, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte für die Chemie zu begeistern, unter anderem mit seinem jährlichen chemischen Adventskalender, heißt es auf der Homepage des Verbands der Chemischen Industrie.Preis Nummer zwei erhielt Fleischer erst vor wenigen Tagen von der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh): den Friedrich-​Stromeyer-​Preis erhalten. Dieser wird seit 1982 an Lehrer und Lehrerinnen verliehen, die sich durch besondere Leistungen auf dem Gebiet des Chemieunterrichtes an Schulen hervorgetan haben. Der Chemielehrer des Scheffold-​Gymnasiums engagiere sich seit vielen Jahren sowohl für die fachliche als auch die experimentalpraktische Weiterentwicklung des Unterrichts. Seine Erkenntnisse gebe er in zahlreichen Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, Vorträgen und Workshops weiter, heißt es in der Laudatio. Nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Schülerinnen und Schüler profitierten von seiner richtungsweisenden Arbeit.Sowohl der Friedrich-​Wöhler-​Preis, als auch der Friedrich-​Stromeyer-​Preis werden bundesweit einmal pro Jahr vergeben.

