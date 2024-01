Rettungskräfte blicken auf zahlreiche Einsätze zurück

Große Katastrophen und Krisen blieben 2023 im Ostalbkreis zwar aus. Doch die überwiegend ehrenamtlich strukturierten Hilfsorganisationen zeigten sich vor dem Hintergrund weltweiter Ereignisse mehr denn je vorbereitet.

Montag, 01. Januar 2024

Fast täglich wurden die Feuerwehren in den Hochsommermonaten 2023 zu Flächen– und Waldbränden gerufen, was es in dieser Intensität vor einigen Jahren noch nicht gab.







In Gschwend ging zudem ein 300 Jahre alter, liebevoll renovierter Bauernhof in Flammen auf.







Die vielerorts nun montierten neuen Warnsirenen wirken wie ein Symbol der vielzitierten Zeitenwende, nachdem die alten Luftschutzsirenen mit Ende des Kalten Kriegs überflüssig erschienen und demontiert wurden. Es geht nicht nur um kriegerische Bedrohungssituationen, sondern auch um andere Krisenszenarien wie beispielsweise Gas– und Strommangellagen oder die zunehmende Zahl von schweren Unwettern, auch Hitzeperioden.

