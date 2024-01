Das Gmünder Münster ist jetzt blau

Foto: hs

Die Münsterbauhütte zeigt Mut zur Farbe. Über die Feiertage staunten viele über das neue „Kleid“ für die Sanierungsarbeiten auf der Nordseite des Gmünder Wahrzeichens.

Mittwoch, 10. Januar 2024

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer











Viele Gmünderinnen und Gmünder sowie Gäste in der Stadt bestaunten und beschmunzelten über die Feiertage das neue Baugerüst und dessen Farbgebung auf der Nordseite des Heilig-​Kreuz-​Münsters. Die Münsterbauhütte zeigt offenbar Mut zur Farbe. Bislang waren die riesigen Baugerüste am Gmünder Wahrzeichen eher von einem tristen Mausgrau geprägt. Nun erstrahlt die größte Hallenkirche dank eines neuen Gerüstschutznetzes in einem fröhlichen Himmelblau.Die Meinungen sind überwiegend übereinstimmend: Das neue beschwipste Kleid stehe dem Münster gut, nicht nur für die anstehende Fasnet, sondern für die freundliche himmlische Ausstrahlung insgesamt. Ganz im Sinne des himmelstrebenden gotischen Stils, umgesetzt im 14. Jahrhundert durch die Baumeisterfamilie Parler.

230 Aufrufe

156 Wörter

1 Stunde Online



