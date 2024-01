Fußball: Tobias Rössler verlängert bei der Normannia Gmünd

Foto: Zimmermann

Der Abwehrrecke bleibt dem Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia für zwei weitere Jahre treu. In der abgelaufenen Saison verpasste Rössler lediglich zwei Spiele, in der aktuellen Saison kommt er auf bereits 18 Einsätze.

Mittwoch, 10. Januar 2024

Rems-Zeitung, Redaktion

47 Sekunden Lesedauer



Tobias Rössler, vor anderthalb Jahren zur Normannia gewechselt, hat sich in dieser Zeit als einer der Garanten in der Abwehr des Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd erwiesen. So ist es nicht verwunderlich, dass sich Stephan Fichter, Sportlicher Leiter des FCN, frühzeitig um ein Verbleiben des Abwehrrecken bemüht hat und nun auch Vollzug melden kann. „Tobi ist ein absoluter Führungsspieler und geht auf und neben dem Platz immer voran. Wir sind sehr glücklich über seinen Verbleib und der damit verbundenen Identifikation mit der Normannia“, so Fichter zur Vertragsverlängerung für weitere zwei Jahre.





„Tobi hat vom ersten Tag an verstanden, welche Vorgaben er umzusetzen hat. In der Aufstiegssaison war er bereits eine Konstante im Abwehrzentrum und konnte auch mit sechs erzielten Toren wichtige Akzente bei Standards setzen. Auch in der Oberliga spielt er auf hohem Niveau und er ist einer der Garanten dafür, dass wir nur 20 Gegentore hinnehmen mussten“, freut sich Trainer Zlatko Blaskic, Trainer der Normannia.

