GDL-​Streik: Go Ahead fährt weiterhin

Am Mittwochmorgen hat der Streik der Lokführergewerkschaft GDL begonnen. Bislang sind die Regionalzüge von Go Ahead Baden-​Württemberg nicht betroffen.

Mittwoch, 10. Januar 2024

Sarah Fleischer

Der Streik soll drei Tage lang dauern, bis Freitag um 18 Uhr. Nah– und Fernverkehr sowie S-​Bahn-​Verbindungen der Deutschen Bahn fallen aus. Go Ahead sei vom Streik nicht direkt betroffen, wie das Unternehmen mitteilt . Die Züge MEX 13 und IRE 1, die zwischen Aalen und Stuttgart verkehren, sollen regulär fahren. Es könne dennoch zu Zugausfällen und Verspätungen kommen, warnt Go Ahead: wenn etwa Infrastruktureinrichtungen der DB Netz bestreikt werden sollten, oder wenn Lokführerinnen und Lokführer auf ihrem Weg zum Dienst infolge bestreikter Verbindungen nicht rechtzeitig an ihrem Einsatzort ankämen.