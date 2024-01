Handball-​Europameisterschaft: Der Traum vom neuen Wintermärchen

Ein Weltrekord gleich zu Beginn, vielversprechende Talente und der Gmünder Kai Häfner in einer Führungsrolle. Die deutsche Handball-​Nationalmannschaft will bei der Heim-​EM auf der Euphoriewelle bis in die Finalrunde reiten.

54.000 Zuschauer – noch nie zuvor hat der Handball derart viele Fans angezogen, wie es beim EM-​Auftaktspiel am Mittwoch, 10. Januar, (ab 20.30 Uhr live im ZDF) zwischen Gastgeber Deutschland und dem Nachbarn aus der Schweiz sein werden. Mit 34 Jahren und 137 Länderspielen auf dem Buckel ist Kai Häfner die große Bühne längst gewohnt, doch sein elftes Turnier mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) wird zweifelsohne außergewöhnlich. „Vor vollen Arenen im eigenen Land zu spielen und eine Euphorie auslösen zu können, das hat man nicht alle Tage“, platzt die Vorfreude förmlich aus ihm heraus.





Das bevorstehende Weltrekordspiel sei „eine coole Sache“, findet der gebürtige Gmünder. Dennoch ist er froh, nur diese eine Partie im umfunktionierten Düsseldorfer Fußballstadion bestreiten zu müssen: „Es ist auf jeden Fall ungewöhnlich und ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie es wirklich sein wird.“ Schließlich sind er und seine Teamkollegen viel mehr die laute Stimmung in engen Hallen als das weite Rund der Fußballer gewöhnt. Verunsichert sei man dennoch nicht, fügt Häfner hinzu: „Ein Eröffnungsspiel hat natürlich immer einen ganz besonderen Charme und vielleicht denke in ein paar Tagen schon ganz anders darüber.“





Warum Kai Häfner zuversichtlich ist und was Bruder Max Häfner zur EM sagt, lesen Sie in den Berichten von Nico Schoch in der Mittwochsausgabe der Rems-​Zeitung.

