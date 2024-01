So Ebbes: Weihnachten hat Nachwirkungen

Nebenwirkungen kennt man wohl vor allem von Medikamenten: „Zu Risiken und Nebenwirkungen…“ — Sie wissen schon. Dass aber auch das Fest der Liebe Nebenwirkungen hat, damit beschäftigt sich das So Ebbes zur Mitte der Woche.

Es ist jedes Jahr das gleiche Phänomen: Anfang Januar werben die Discounter in ihren bunten Prospekten mit Sonderangeboten für so ziemlich alles, was mit dem Thema „Fitness“ zu tun hat. Von der passenden Kleidung über Gymnastikmatten, Hanteln für den Aufbau einer kräftigen Muskulatur, elastischen Zugbändern bis hin zu Ergometern sowie Crosstrainern für das heimische Fitness-​Studio ist alles dabei. Man kann sogar zu Hause im Wohnzimmer oder im Keller simulieren, wie man über einen See rudert. Manche der Geräte arbeiten dabei mit echtem Wasserwiderstand anstelle der klassischen Magnetbremse. Die Marketing-​Strategen der großen Handelsketten wissen offensichtlich sehr gut, welche Gedanken in der Silvesternacht durch die Köpfe gespukt sind. „An der Figur sieht man mit Beklemmung die Folgen der weihnachtlichen Schlemmung“ war sicherlich auch dieses Jahr wieder bei nicht wenigen der Auslöser für die klassischen guten Vorsätze im Neuen Jahr. Und wenn wir hier schon beim Reimen sind, dann setzen wir nach dem Motto „Reim dich, oder ich fress dich!“noch einen drauf: „Die Waage gibt Anlass zur Klage!“ Aber damit lassen wir es an dieser Stelle dann auch gut sein. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, bleibt ja am Ende doch alles beim Alten – denn ein Fitness-​Gerät, das ohne Disziplin und Anstrengung eine Wirkung erzielt, fehlt im Prospekt.

