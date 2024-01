Wissen: Was tun gegen Hochwasser?

Der Hochwasserschutz gerät in Deutschland an technische Grenzen, sagen Experten. Auch der Klimawandel zwinge zum Umdenken.

Mittwoch, 10. Januar 2024

Angesichts wachsender Hochwasserrisiken durch den Klimawandel dringen Forscher auf eine naturnahere Gestaltung von Flüssen. Einige solcher Optionen nannte Martin Pusch vom Leibniz-​Institut für Gewässer– ökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin am Dienstag in einer Videoschalte. Es handle sich dabei um sogenannte naturbasierte Lösung. Man habe dabei gleichzeitig auch hohe Effekte für den Naturschutz, zum Beispiel den Erhalt der Biodiversität. „Natürlich hat der technische Hochwasserschutz seine volle Berechtigung, um Inf– rastruktur, um Siedlungen, um Menschen zu schützen“, sagte IGB-​Forscherin Sonja Jähnig. „Aber wir sehen eben, dass wir mit jetzigen häufigeren, stärkeren Hochwasserereig– nissen an technische Grenzen kommen.“





Wie naturnaher Hochwasserschutz aussehen kann und was die Vorteile sind, steht am Mittwoch auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



