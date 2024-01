Handball: Nach furiosem EM-​Auftakt kehrt Kai Häfner nach Gmünd zurück

Kai Häfner führte das deutsche Team bei der Handball-​Europameisterschaft am Mittwochabend zum 27:14-Auftaktsieg gegen die Schweiz. Der Gmünder reiste allerdings aus privaten Gründen vorerst zurück in die Heimat.

Es war ein Traumstart, den die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) mit den 53.586 Fans in Düsseldorf feierte. Ein überzeugender 27:14-Kantersieg gegen chancenlose Schweizer, La-​Ola-​Wellen in Dauerschleife und obendrauf der angepeilte Zuschauer-​Weltrekord im Hallenhandball – der perfekte Start ins mit Spannung erwartete Heimturnier weckt Hoffnungen auf ein neues Wintermärchen.





Dennoch suchte Kai Häfner den schnellsten Weg hinaus aus der Halle. Nicht im Mannschaftsbus, sondern mit einem großen Reisekoffer in der Hand entschwand der Gmünder dem großen Trubel. „Heute nicht, nächstes Mal“, rief er den wartenden Journalisten im Innenraum der Arena zu. Auch als sich die deutsche Mannschaft am nächsten Morgen auf den Weg zum nächsten Spielort Berlin machte, fehlte der rechte Rückraumspieler auf dem Bahnsteig in Düsseldorf. Aus privaten Gründen ist Häfner vorerst von der EM abgereist, seine Fahrt ging zurück in die Heimat.





„Er ist nicht verletzt“, gab sein enger Freund Timo Kastening zumindest Entwarnung. Der Rechtsaußen, langjähriger Vereinskollege von Häfner, fügte noch hinzu: „Alles andere werdet ihr erfahren.“ Der DHB wollte zur Anfrage der Rems-​Zeitung kein offizielles Statement abgeben. Es bleibt offen, ob Häfner bis zum nächsten Vorrundenspiel am Sonntag (20.30 Uhr) gegen Nordmazedonien wieder zum Team stoßen wird.







