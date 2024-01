Konzert „Beflügelt“ auf dem Schönblick

Am Samstag, 13. Januar, steht das dritte Konzert im Rahmen des Schönblick Klassik-​Abo an. „Beflügelt“ heißt das Konzert mit Klavier und Violine von Timo Böcking und Anna Dorothea Mutterer. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Donnerstag, 11. Januar 2024

Sarah Fleischer

In ihrem Konzertprogramm „Beflügelt“ setzen sich die international renommierte Solo-​Violinistin Mutterer und der Pianist und Arrangeur Böcking mit Liedern und Chorälen auseinander, die für sie und viele andere Menschen zu Wegbegleitern geworden sind.







Was das Besondere an dem Konzert sein wird und wo es Karten gibt, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Musik ist untrennbar mit Erinnerungen und Erlebnissen verbunden, so wie Gerüche oder ein Geschmack auf der Zunge uns an Vergangenes erinnern. Es sind die Wurzeln, die uns Flügel geben, die Erlebnisse der Vergangenheit, aus denen wir Kraft für die Gestaltung der Zukunft schöpfen können.

