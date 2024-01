Tischtennis: Michael Österreicher siegt bei den Herren A

In der Mögglinger Mackilohalle sind die Ostalbkreis-​Meisterschaften im Tischtennis ausgetragen worden. Bei den Herren A und damit der höchsten Spielklasse entschied Michael Österreicher vom FC Schechingen das Finale gegen Philipp Ott (DJK Ellwangen) für sich.

Bereits zum 34. Mal hat dieses von der Tischtennisabteilung des TV Mögglingen routiniert organisierte und durchgeführte beliebte Turnier stattgefunden. Mit knapp 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Beteiligung in etwa gleich wie bei den im Jahr 2019 zuletzt in Mögglingen ausgetragenen Ostalbkreis-​Meisterschaften. Dieses Jahr wurde das Turnier erstmals an nur an einem Tag durchgezogen.









Im Doppel setzten sich Valentin Jennewein/​Sebastian Franke von der SG Bettringen gegen das Mögglinger Brüderpaar Max und Leo Deininger durch. In der Mädchen– U-​13-​Konkurrenz waren nur vier Teilnehmerinnen am Start. Hier behauptete sich Nina Tietze (TTC Leinzell) mit einem 3:1 gegen Jolina Rerich (SV Waldhausen).

Ostalbkreismeister bei den Jungen der U 13 wurde in souveräner Manier Jan Tietze Galaz (TSB Gmünd). Er gewann das Finale gegen Tim Grabsch (TSV Dewangen). Dieser revanchierte sich mit seinem Doppelpartner Leon Nuding und konnte in einem knappen Fünfsatzmatch das Gmünder Doppel Tietze Galat/​Hennig niederringen und sich somit den Titel sichern.





Wer die Siegerinnen und Sieger der anderen Klassen waren, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom Donnerstag.

Die jüngsten Teilnehmer der U 11, U 13 und U 15 starteten in dieses Turnier. Bei den U-​11-​Jungen behielt Denis Rerich in einem vereinsinternen Duell gegen Janis Schmid (beide vom SV Waldhausen) in drei Sätzen die Oberhand. Dritter wurden Lokalmatador Leo Deininger (TV Mögglingen) und Mattis Graul (TSV Westhausen).

