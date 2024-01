Fußball: Hussenhofen ist Gastgeber der 39. Stadtmeisterschaften

Zwölf Herren-​Mannschaften ermitteln an diesem Samstag den Gmünder Stadtmeister im Hallenfußball. Die SG Bettringen könnte zum fünften Mal in Folge gewinnen.

Freitag, 12. Januar 2024

Am Samstag findet das Hauptevent statt, bei dem alle zwölf spielberechtigten aktiven Gmünder Mannschaften ab 12 Uhr den diesjährigen Stadtmeister ausspielen. Eingerahmt wird das Aktiven-​Turnier von den Turnieren der AH am Freitagabend und der E-​Junioren am Sonntag, die den Abschluss des dreitägigen Fußballgroßereignisses bedeuten.





Dieses Wochenende, das voll und ganz im Zeichen des Fußballs steht, wird dieses Jahr vom SV Hussenhofen ausgetragen, der sich freuen würde, viele Fußballbegeisterte in der Gmünder Großsporthalle begrüßen zu dürfen.







Wie die drei Gruppen eingeteilt sind und wie der Zeitplan aussieht, das lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Titelverteidiger ist die SG Bettringen, die in dieser Hallensaison bereits mit den beiden Siegen bei ihrem eigenen Turnier und beim Dreikönigsturnier des TV Straßdorf glänzen konnte. Bei der Gmünder Stadtmeisterschaft im Vorjahr bezwang die SGB im Endspiel den 1. FC Normannia Gmünd mit 1:0. Der Bezirksligist um Trainer Steffen Mädger bekommt nun am Samstag die Chance, nach den vier Erfolgen in den Jahren 2023, 2020, 2019 und 2018 sich zum fünften Mal in Folge diesen renommierten TitelDie Favoritenrolle übernimmt auch in diesem Jahr der 1. FC Normannia Gmünd, der in der Oberliga als Tabellenfünfter überwintert und 2017 letztmals den Stadtmeister-​Titel gewann. Daneben sind der Landesligist FC Germania Bargau und die SGB die weiteren Titelanwärter. Gespannt sein darf man darauf, wie sich der gastgebende A-​Ligist SV Hussenhofen schlagen wird, und welche Außenseiter für eine Überraschung sorgen können.

