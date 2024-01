„Gmünd isst besser“: Konstenloser Mittagstisch in den Stadtteilen

Foto: svgd

Viele Köche verderben nicht immer den Brei: „Gmünd isst besser – gemeinsam gesund genießen“ lebt von den vielen Kooperationspartnern. Am Donnerstag wurde das Projekt in der Spitalmühle vorgestellt.

Freitag, 12. Januar 2024

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer







Wann das Angebot startet und wo es an den jeweiligen Wochentagen Mittagstisch gibt, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Das Vor-​Ort-​Angebot ist für die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers ein niederschwelliger, barrierefreier Zugang zu Gesellschaft und ausgewogenem Essen. Die Menschen im Quartier können sich mindestens einmal die Woche in geselliger Runde kostenlos mit einer warmen Mahlzeit aus möglichst frischen, regionalen und saisonalen Zutaten gesund und abwechslungsreich ernähren. Auch Obst sowie Heißgetränke wie Kaffee und Tee stehen bereit.Das kostenfreie Angebot steht allen zur Verfügung, aber insbesondere sollen von materieller und sozialer Armut betroffene wie Alleinerziehende, Arbeitslose und ältere Menschen angesprochen werden um „ihre Herzen und Bäuche zu erwärmen“, so Erster Bürgermeister Christian Baron. Auch wer mehr Einkommen hat kann teilhaben und Geld in eine Spendenbox werfen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



209 Aufrufe

158 Wörter

42 Minuten Online



Beitrag teilen